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Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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09.04.2026 10:08:00

Palantir Just Did This for the First Time in a Year. Time to Buy?

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has been a winning stock for investors over the long term, as it's advanced more than 500% in five years. Investors piled into the software stock for its strengths in artificial intelligence (AI) -- the company offers customers an easy path to applying this hot technology to their needs.This AI focus has helped Palantir generate explosive growth in recent quarters and increase profit, too. The company has spoken of high demand that shows no signs of faltering.But in recent times, Palantir stock has seen its momentum shift into negative territory, losing about 16% since the start of the year. Investors have worried about the durability of AI spending, and that's prompted them to hesitate before buying AI stocks -- particularly ones that have roared higher during this AI boom. Investors have also been concerned about geopolitical and economic uncertainty, elements that generally weigh on growth companies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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