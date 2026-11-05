Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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05.11.2026 12:15:00
Palantir Just Made Company History. Is the Stock a Buy?
Palantir (NASDAQ: PLTR) just did something for the first time during its third-quarter earnings report: Its U.S. commercial revenue surpassed U.S. government revenue.
That's a big deal, because Palantir got its start selling its AI-powered software to the government. As Palantir transitions to this new paradigm, is that a good thing for the company? Or is it a concern?
I think it's a good thing, as the company is spreading its customer base out among different clients that wouldn't be affected by a government spending crackdown. But does that make the stock a buy overall? Let's take a look.
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