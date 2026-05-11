Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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11.05.2026 10:06:00
Palantir Just Showed Why Nvidia Stock Can Plunge on May 21
Although the busiest week of earnings season is now in the rearview mirror, the most consequential report of the quarter is yet to come. Graphics processing unit (GPU) goliath Nvidia (NASDAQ: NVDA) is slated to lift the hood on its fiscal first-quarter operating results (ending April 26) after the closing bell on Wednesday, May 20. While all signs continue to point to Nvidia delivering sales and profit growth that'll easily hurdle Wall Street analysts' expectations, artificial intelligence (AI) data-mining specialist Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) just showed investors why that might not be enough.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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