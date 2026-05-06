Palantir legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Palantir hat am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 USD. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 84,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,63 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 883,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at