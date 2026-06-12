Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
12.06.2026 19:00:59
Palantir loses legal challenge against Swiss investigative magazine
Peter Thiel-chaired data intelligence group sued publication over reports that Switzerland rejected its approachesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!