Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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25.08.2026 21:15:28
Palantir Lost an $875 Million Contract. Is the Stock Still a Buy?
Palantir (NASDAQ: PLTR) lost a huge FAA contract, but its explosive commercial growth and improving earnings tell a more complicated story. The stock remains expensive, yet the business may be growing quickly enough to make that valuation easier to justify. Here's what investors need to weigh now.Stock prices used were the market prices of Aug. 19, 2026. The video was published on Aug. 25, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Palantir
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25.08.26
|The little-known French company trying to unseat Palantir in Europe (Financial Times)
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24.08.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palantir-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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21.08.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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21.08.26
|Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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21.08.26
|Optimismus in New York: So performt der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
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17.08.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start im Plus (finanzen.at)
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11.08.26
|Palantir-Aktie etwas schwächer: Proteste gegen ICE-Software und Karps KI-Warnung überschatten glänzendes Quartal (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
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