Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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21.09.2026 00:52:01
Palantir Nearly Doubled Its Revenue. Its Stock Stood Still. Is It Time to Buy the Stock?
Shares of Palantir (NASDAQ:PLTR) trade around $176 as of this writing -- about where they sat a year ago.
A flat year is normally a forgettable one, but not for this company. Over those 12 months, the artificial intelligence data and analytics specialist nearly doubled its revenue, more than tripled its quarterly operating income, and raised its 2026 outlook twice.
The ride wasn't calm, to be sure. The stock fell as far as $106 at one point and climbed to nearly $208 at another. But the round trip ended close to where it began.
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