Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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16.06.2026 06:00:25
Palantir NHS claims rely on just a few hospitals
Data shows some trusts have delivered fewer operations since adopting the US company’s technologyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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