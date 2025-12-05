NVIDIA Aktie
Palantir, NVIDIA, TWG AI, Teton Ridge Join To Bring Real-time AI, Data-driven Insights To Rodeo
(RTTNews) - Palantir (PLTR) said it will work with NVIDIA and TWG AI to bring real-time AI and data-driven insights to the rodeo arena with Teton Ridge. Teton Ridge is a western sports and entertainment company backed by TWG Global.
Justin Boitano, vice president, Enterprise AI Products, NVIDIA, said: "Powered by full-stack NVIDIA AI infrastructure and software, Teton Ridge is processing data 10x faster to unlock real-time insights with Palantir AIP - elevating the iconic American sport of rodeo and setting a new standard for innovative entertainment experiences."
Analysen zu NVIDIA Corp.
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.