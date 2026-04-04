Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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04.04.2026 14:30:00
Palantir pioneered the hottest job in tech. Its legions of copycats may not succeed.
The forward-deployed engineer is the big hope of software companies and job seekers. The role’s inventors say many of them are missing the point.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Palantir
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06.04.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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31.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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30.03.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Palantir von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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24.03.26
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24.03.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
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24.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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23.03.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
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23.03.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
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