Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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17.11.2026 13:43:01
Palantir Raised Guidance 3 Times This Year. 1 Number Explains Why the Stock Fell.
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) has been a successful long-term investment since its 2020 IPO. That’s largely because it is also a successful business, as evidenced by its artificial intelligence platform, which has been widely adopted in both commercial and government settings. Palantir continues to outperform expectations, both externally and internally, and management has raised its annual guidance at every quarterly report this year.
It is often the case that raised guidance leads to an improved stock price, but this latest report was different. Palantir's stock price actually fell following its Q3 earnings, and the tech giant is now posting negative returns for the year.
Why is that? I think one figure holds the clue.
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