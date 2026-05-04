The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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04.05.2026 19:18:48
Palantir Reports Earnings After the Bell. Here's How this High-Flying Artificial Intelligence (AI) Stock Can Impress the Market
The artificial intelligence (AI) data decision-making company Palantir (NASDAQ: PLTR) will report its 2026 first-quarter earnings after the market closes today, followed by a conference call with Wall Street analysts led by CEO Alex Karp.The high-flying AI company has seen its stock go up and to the right for much of the past several years, but has slumped lately, with its stock down over 13% this year. Palantir, which has long traded at a high valuation, has struggled as AI stocks and valuations have come under pressure.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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