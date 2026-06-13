Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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13.06.2026 13:35:00
Palantir scheitert weitgehend mit Gegendarstellungen gegen "Republik"-Recherche
Der Software-Konzern Palantir wollte das Schweizer Magazin „Republik“ zu Gegendarstellungen bewegen. Handelsgericht Zürich wies fast alle Forderungen ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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