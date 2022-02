Palantir schwach trotz neuer Kooperation

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Zum Handelsauftakt in den USA sackt der Kurs der Palantir -Aktie auch heute deutlich ins Minus. Nachdem die Aktie zuletzt überverkauft wirkte, fiel die technische Gegenbewegung nur schwach aus und glich eher einer kurzen Verschnaufpause. Unterdessen hat ein Unternehmen eine Partnerschaft mit Palantir gemeldet.Am Dienstag kündigte Satellogic eine strategische Kooperation mit Palantir an. Dabei geht es darum, staatlichen und privaten Kunden der beiden Unternehmen eine bessere Verbindung von Satellitenbildern und KI anbieten zu können.Das klingt gewohnt schwammig und lässt sich – wie gewohnt – kaum in Zahlen fassen. Keine Überraschung also, das die Meldung nicht reichte, um der Palantir-Aktie im angeschlagenen Tech-Markt wieder nachhaltig Auftrieb zu verleihen.