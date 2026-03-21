Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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21.03.2026 03:40:25
Palantir Scores Big As Pentagon Reportedly Adopts Maven AI Across All Military Branches
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Nachrichten zu Palantir
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17.03.26
|Senior NHS manager who advised Palantir to step down from role (Financial Times)
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13.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
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12.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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12.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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12.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
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12.03.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
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09.03.26
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palantir von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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06.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
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Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.