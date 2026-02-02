Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
02.02.2026 23:05:44
Palantir shares jump as US government and business contracts power growth
Data intelligence group predicts 61% boost in sales this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
02.02.26
|Palantir shares jump as US government and business contracts power growth (Financial Times)
|
02.02.26
|Ausblick: Palantir mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.02.26
|S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Bilanz als Wendepunkt? Palantir-Aktie im Spannungsfeld von Hoffnung und Vorsicht (finanzen.at)
|
29.01.26
|Überbewertet oder erst am Anfang? Palantir-Aktie spaltet die Analysten (finanzen.at)
|
28.01.26
|Aufschläge in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.01.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)