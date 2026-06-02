Data Systems Aktie
WKN DE: A0YHBD / ISIN: US23788P1049
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03.06.2026 01:02:11
Palantir should not have ‘significant role’ in UK public data systems, MPs say
Technology committee calls on government to trigger break clause in flashpoint NHS contractWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Palantir
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03.06.26
|Palantir should not have ‘significant role’ in UK public data systems, MPs say (Financial Times)
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01.06.26
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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29.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
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29.05.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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29.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
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29.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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28.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
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28.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)