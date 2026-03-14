Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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14.03.2026 14:31:09
Palantir Shows AI Is The New Battlefield, Puts Defense Tech ETFs In The Spotlight
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Nachrichten zu Palantir
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13.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
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12.03.26
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12.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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12.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
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12.03.26
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09.03.26
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palantir von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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06.03.26
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06.03.26
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Analysen zu Palantir
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.