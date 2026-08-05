Palantir: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Palantir hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 92,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,94 Milliarden USD im Vergleich zu 1,00 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at