Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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10.08.2026 16:16:00
Palantir Stock: Before You Buy, Consider This Valuation Risk
Palantir (NASDAQ: PLTR) delivered record growth, expanding margins, and fresh momentum in sovereign AI, yet its stock remains under pressure. The disconnect has created a high-stakes test: can execution outrun valuation compression? This video breaks down the catalysts, risks, and earnings metrics that could decide whether the pullback becomes a second chance or a deeper reset.Stock prices used were the market prices of July 16, 2026. The video was published on Aug. 6, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Palantir
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10.08.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Palantir von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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07.08.26
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06.08.26
|Palantir-Aktie nach Kurssprung: Cathie Woods ARK Invest verkauft erneut Anteile (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
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