Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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14.10.2026 20:30:00
Palantir Stock: Buy, Sell, or Hold?
Palantir (NASDAQ: PLTR) has achieved a rare combination of explosive revenue growth and high operating margins. Its Rule of 40 score shows why investors are excited, but stress-testing that number also reveals how sensitive the stock's valuation could become if growth normalizes.
Stock prices used were the market prices of Sept. 28, 2026. The video was published on Oct. 13, 2026.
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Nachrichten zu Palantir
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12.10.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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09.10.26
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08.10.26
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08.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
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05.10.26
|S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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01.10.26
|Burnham searches for UK alternative to Palantir (Financial Times)
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23.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
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