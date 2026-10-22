Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
22.10.2026 14:24:34
Palantir Stock: Buy, Sell, or Hold After a Research Firm's AI Warning?
Palantir (NASDAQ: PLTR) faces a revealing test after Gartner warned about the scalability of forward-deployed AI. I examine whether Palantir's experience, reusable software, partner strategy, and economics could separate it from vendors that struggle to make the model work at scale.
Stock prices used were the market prices of Sept. 30, 2026. The video was published on Oct. 21, 2026.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
22.10.26
|Starshield-Drosselung: Nato-KI-System hat laut Palantir keinen Kill-Switch (Spiegel Online)
|
20.10.26
|HSBC reviews Palantir holding in $9bn Islamic fund (Financial Times)
|
20.10.26
|HSBC reviews Palantir holding in $9bn Islamic fund (Financial Times)
|
19.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Handel in New York: Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 steigt (finanzen.at)
|
19.10.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palantir-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.10.26
|Erste Schätzungen: Palantir stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|175,82
|0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.