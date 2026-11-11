Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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11.11.2026 10:59:01
Palantir Stock: The 1 Number That Could Fuel Its Next Rally
Palantir (NASDAQ:PLTR) is expanding sovereign AI deployments across defense, construction, and healthcare, potentially strengthening customer relationships and creating new recurring revenue opportunities. However, its latest announcements include no disclosed contract values.
Stock prices used were the market prices of Oct. 27, 2026. The video was published on Nov. 6, 2026.
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