Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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05.05.2026 05:47:00
Palantir Stock: With a Fresh Earnings Report Showing Even Faster Growth, Is It Now a Better AI Stock to Buy Than Nvidia?
After Monday's market close, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) reported a remarkable first quarter. Revenue rose 85% year over year -- the artificial intelligence (AI) data analytics specialist's fastest growth rate as a public company -- and management raised its full-year revenue guidance from 61% growth to 71%. With numbers like these, some investors may be wondering if the AI-focused software company now deserves the AI throne -- in terms of investor attention -- currently held by AI chipmaker Nvidia (NASDAQ: NVDA).But there's a catch: A great business doesn't always translate to a great stock. And while Palantir's results may be extraordinary, the stock's valuation could already price in years of equally extraordinary execution.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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