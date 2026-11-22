Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) has finished only two calendar years in the red since it started trading in September 2020, and it might add a third. As I write, shares are near $160, about 10% under the $177.75 they closed at to end 2025, with less than six weeks of trading left in the year.

The stock has already swung widely this year, closing as low as about $107 in late June before reaching a record close over $209 in October.

Palantir's two losing years didn't end the same way, though. The stock dropped around 23% in 2021 and then shed another 65% in 2022. But the 2022 loss was followed by a 167% rise in 2023.

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