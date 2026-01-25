Palantir Aktie

25.01.2026 06:00:00

Palantir Stock for the Next 10 Years: Buy, Hold, or Avoid?

With a market cap of $400 billion, big data analytics company Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has proven itself to be one of the biggest winners in the generative artificial intelligence (AI) boom. Investors are betting on its ability to help introduce its powerful software-as-a-service (SaaS) tools to the U.S. military and other public sector clients while also enjoying solid adoption with regular enterprise customers. Palantir's business momentum has begun to accelerate in recent years. The company's shares have responded by jumping over 1,700% from their initial public offering (IPO) in 2020. But past performance doesn't guarantee future results, and new investors will be curious to know if Palantir is still capable of multibagger growth. Let's dig deeper to find out.Organizations generate a massive amount of unstructured data during their operations. And at its core, Palantir's role is to sift through this information to find actionable insights such as fraud patterns, operational trends, and business opportunities. This type of data mining is distinct from the generative AI behind large language models (LLMs). But the two technologies synergize exceptionally well with each other. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
