Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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19.08.2026 11:12:00
Palantir Stock Investors Just Got Good News From CEO Alex Karp. Wall Street Says It's Time to Buy.
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) is one of the most popular artificial intelligence trades on the market, particularly among retail investors. The stock has essentially moved sideways this year despite a series of strong financial results, but investors have reason to think it could break higher in the coming months.Recent commentary from CEO Alex Karp suggests the company can maintain its impressive revenue growth trajectory for the foreseeable future, and most Wall Street analysts believe the stock is undervalued. Here are the important details.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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