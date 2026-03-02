Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
02.03.2026 10:12:00
Palantir Stock Investors Just Got Good News From Wall Street Analysts
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) shares have advanced 2,000% since January 2023, recording triple-digit returns in each of the last three years. But the stock has trended lower in 2026. It currently trades 34% below its record high despite the company reporting strong financial results in early February.However, Wall Street analysts covering Palantir generally think the stock is oversold. In fact, the median target price of $196 per share implies 43% upside from the current share price of $137. Moreover, several analysts have increased their forward earnings estimates substantially in the last month, reflecting greater conviction in the company.Here's the good news for Palantir shareholders.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
24.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
24.02.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 im Plus (finanzen.at)
|
23.02.26
|S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
22.02.26
|Palantir sues magazine that revealed Switzerland rejected its approaches (Financial Times)
|
18.02.26
|Palantir-Aktie gefragt: Miami-Umzug zwischen Tech-Boom und Kritik (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 klettert am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
18.02.26
|Zuversicht in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
18.02.26
|Palantir CEO Alex Karp has his head in the clouds (Financial Times)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|121,46
|5,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.