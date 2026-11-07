Palantir Stock Investors Just Got Great News From a Wall Street Analyst (Hint: The Stock Could Soar)

Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) has been one of the biggest winners of the artificial intelligence (AI) boom, in both share price appreciation and business expansion. The stock has added 2,400% since ChatGPT popularized generative AI in January 2023, and revenue growth has accelerated in 13 consecutive quarters.

Palantir investors recently got great news. In late October, JPMorgan Chase analyst Brian Essex initiated coverage of the company, awarding Palantir a buy rating and a target price of $262 per share. That is one of the most bullish forecasts on Wall Street and it implies 63% upside from the current share price of $160.

Here's what investors need to know.

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