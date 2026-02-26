Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
26.02.2026 08:55:00
Palantir Stock Investors Just Got Spectacular News from Nvidia CEO Jensen Huang
The past several years have been a nonstop thrill ride for Palantir (NASDAQ: PLTR) stock investors. When the artificial intelligence (AI) revolution kicked off in early 2023, the data mining and AI expert was ready. With 20 years of experience in the field, Palantir pivoted to create its Artificial Intelligence Platform (AIP), which has become the leading software system for helping businesses make real-time, data-driven decisions. AIP integrates deeply with existing business systems, adding a layer of generative AI and providing actionable insights that managers can use.Since AIP debuted in April 2023, Palantir stock has become a massive multibagger, soaring 1,490%. However, the stock's egregious valuation and questions about the future of AI have investors looking for evidence that things are still on track.Nvidia's (NASDAQ: NVDA) quarterly financial report left no doubt that AI adoption continues unabated.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu NVIDIA Corp.
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|155,80
|-0,54%
|Palantir
|114,84
|-0,14%