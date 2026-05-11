Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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12.05.2026 01:01:25
Palantir Stock Investors Might Be Shocked to See These Figures
Palantir (NASDAQ: PLTR) stock investors are concerned about its falling stock price.*Stock prices used were the afternoon prices of May 8, 2026. The video was published on May 10, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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