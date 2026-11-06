Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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06.11.2026 11:00:00
Palantir Stock Is Down 19% From Its Highs. Time to Buy the Dip?
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has been one of the biggest winners amid the artificial intelligence (AI) boom. The top AI stock set a new high early last month, rising to almost $213 per share.
But since then, the stock has cooled amid the broader AI sell-off gripping the markets. Palantir is currently down about 19% from its high (as of Nov. 4), a notable slide that invites a discussion about whether buying the dip is wise following yet another blowout earnings report.
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