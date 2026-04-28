Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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28.04.2026 20:22:00
Palantir Stock Is Down 20% This Year, but That Could All Change on May 4. Are You Ready?
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) is either ahead of the game in artificial intelligence (AI) or exposed to competition, depending on who you ask. Likewise, it also might continue to offer life-changing stock gains, or be at the beginning of a mudslide. Certainly it started 2026 on the wrong foot -- it's down about 20% year to date. But that could all change on May 4, when the company is scheduled to report 2026 first-quarter earnings. In one scenario for Palantir, everything goes right, and the stock jumps. And that really means everything, because a premium-priced stock carries high expectations. Even at its now-lower price, Palantir stock trades at a P/E ratio of 226, an eye-popping valuation.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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