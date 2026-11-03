Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
03.11.2026 13:06:00
Palantir stock is down 8%. Analysts say bookings growth is to blame.
Analysts at Morgan Stanley pointed to a slowdown in a number of bookings metrics in the third quarter as worth picking at.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
03.11.26
|ROUNDUP 2: KI-Datenfirma Palantir wächst weiter schnell - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
03.11.26
|ROUNDUP: KI-Datenfirma Palantir wächst weiter schnell - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
03.11.26
|KI-Datenfirma Palantir wächst weiter schnell - Aktie nachbörslich im Minus (dpa-AFX)
|
02.11.26
|Apple, Palantir, Uber, AppLovin, McDonald’s, Pfizer, Krypto - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
02.11.26
|Apple, Palantir, Uber, AppLovin, McDonald’s, Pfizer, Krypto - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
02.11.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Palantir von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
01.11.26
|Ausblick: Palantir legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|156,62
|-2,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Richtungssuche letztlich tiefer -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigte, tendierte der deutsche Leitindex eine Spur tiefer. Die US-Börsen zeigten sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.