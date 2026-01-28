Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
28.01.2026 02:16:00
Palantir Stock Is Down Sharply Already in 2026 -- And It Could Get Worse
After a huge run in 2025, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) shares have started 2026 on a weaker note. Shares are down about 7% year to date.For now, investors seem to be questioning the stock's extraordinarily high valuation. The AI (artificial intelligence)-powered data and analytics platform provider is priced not just for sustained growth -- but for sustained extraordinary growth. The problem with this thesis, however, is its flipside: Shares could get crushed if any evidence of a material slowdown surfaces.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Palantir
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|133,06
|0,99%