Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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19.10.2026 21:00:00
Palantir Stock Is Near a Record High. Should Investors Sell?
For Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) shareholders, the hardest part of investing may not be buying the stock. It may be deciding when to sell.
After a tremendous run, Palantir is trading near its all-time high. Investors who bought early may be sitting on substantial gains, while newer shareholders may wonder whether the best returns are already behind them.
My view: Don't sell Palantir simply because its stock has soared. But don't hold it blindly, either. Existing shareholders should reassess three things: the company's growth prospects, the return its current valuation can deliver, and the amount of their portfolio tied up in the stock.
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