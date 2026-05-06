Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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06.05.2026 03:11:00
Palantir Stock Is Taking a Hit: These Key Figures From the AI Company's Earnings Report Highlight Why I'm Still Not Buying
Shares of artificial intelligence (AI) data and analytics platform specialist Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) slid almost 7% on Tuesday following the company's latest earnings release. The pullback adds to what has already been a rough year for shareholders. The stock is now down more than 20% so far in 2026 and trades roughly a third below its November all-time high.And I think the slide is justified.This is a stock I've been skeptical of all year, primarily because of valuation. And while Tuesday's slide makes the stock cheaper, it doesn't make it cheap.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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