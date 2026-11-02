Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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02.11.2026 12:05:01
Palantir Stock Is Trading at 165 Times Earnings. Can Growth Justify It?
Palantir (NASDAQ:PLTR) has delivered exceptional revenue growth, fueled by rapidly expanding demand from U.S. commercial customers. Its AI software business presents a compelling opportunity, but investors are paying a substantial premium for future results.
With another earnings report approaching, three financial metrics could reveal whether Palantir's growth can continue to support its valuation.
Stock prices used were the market prices of Oct. 20, 2026. The video was published on Oct. 30, 2026.
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