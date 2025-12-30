Palantir Aktie
Palantir Stock Is Up 150% in 2025. History Says This Will Happen Next.
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) is a cornerstone of the artificial intelligence trade, especially among retail investors. The stock has added 150% in 2025, and most Wall Street analysts expect more gains in the coming months. Palantir's median target price of $200 per share implies 6% upside from its current share price of $188.However, while Palantir's business is firing on all cylinders, history says the stock is likely to crash at some point in the future. Here are the important details.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
