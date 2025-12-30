Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.12.2025 09:55:00

Palantir Stock Is Up 150% in 2025. History Says This Will Happen Next.

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) is a cornerstone of the artificial intelligence trade, especially among retail investors. The stock has added 150% in 2025, and most Wall Street analysts expect more gains in the coming months. Palantir's median target price of $200 per share implies 6% upside from its current share price of $188.However, while Palantir's business is firing on all cylinders, history says the stock is likely to crash at some point in the future. Here are the important details.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten