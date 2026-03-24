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Palantir Aktie

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WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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24.03.2026 04:03:00

Palantir Stock Is Up About 23% in 1 Month. Time to Buy?

It has been a wild ride for Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) shareholders recently. The data analytics company's stock has rebounded sharply over the last 30 days, rising about 23%. But, zooming out, the growth stock is still down almost 10% year to date.This recent surge in buying interest comes as geopolitical conflicts may have some investors concluding that demand for intelligence tools that aid governments and military operations -- Palantir's specialty -- is accelerating. Driven by intense enterprise demand for its artificial intelligence (AI) platform, Palantir's business is scaling powerfully in recent quarters. But that doesn't automatically make it a great investment. To be a good investment, shares have to be appropriately priced. And even the fastest-growing businesses can be mispriced.So, is Palantir stock overvalued after its recent run-up, or is its momentum just the beginning?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Hoffnung auf Deeskalation im Iran: ATX leichter erwartet -- DAX vor höherem Start -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt wird mit Verlusten erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte etwas höher in die Sitzung gehen. Die Börsen in Fernost notieren am Dienstag auf grünem Terrain.
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