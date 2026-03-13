Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.03.2026 09:10:00

Palantir Stock Isn't Cheap, But It Might Still Be a Bargain

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has wowed investors in recent quarters with its earnings performance and its stock performance. The company, offering software powered by artificial intelligence (AI), has been at the forefront of the AI boom.But one thing has weighed on the stock during its exciting journey higher, and that's valuation. At its most expensive, Palantir reached more than 250x forward earnings estimates. Since that time, valuation has come down quite a bit, but the stock is far from cheap. Still, it may be a bargain... Let's find out more.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Palantir

mehr Nachrichten