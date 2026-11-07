Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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07.11.2026 20:36:02
Palantir Stock Just Fell 8 Days in a Row. History Says What Followed Its Only 2 Longer Losing Streaks.
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) stock closed lower for eight straight trading sessions through Thursday, Nov. 5. Over that span, shares dropped from $198.84 to $154.99, a fall of around 22%.
That put the AI software maker's stock about 26% under its record close on Oct. 9.
By my count of daily closes since Palantir started trading in September 2020, only two losing streaks have lasted longer. One was a 10-day slide ending May 10, 2021. The other was a nine-day slide ending March 1, 2023.
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