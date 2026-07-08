Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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08.07.2026 11:02:00
Palantir Stock Just Hit a 52-Week Low. Is Now the Perfect Time to Buy?
The past year hasn't been a good one for shares of Palantir (NASDAQ: PLTR). This has been a top stock to own for the majority of the AI arms race, but has faltered a bit in recent months.Although the stock recently rallied from its true 52-week low, it was still lower than where it was this time last year. Overall, it's down nearly 40% from its all-time high, which may lead investors to assume it's a perfect buying opportunity. Let's take a look to see if this sell-off was warranted or if there is more room to go. The answer may surprise you, as there was a ton of hype baked into the stock in October 2025 when it last hit an all-time high.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Curatis AG
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|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
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