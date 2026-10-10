Palantir Stock Rose 60% in the Third Quarter. Here's What Its Other Big Quarters Did Next.

Shares of Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) closed September around 60% above where they started July, climbing from about $117 to about $187. Much of that came in one day. The stock surged around 29% the day after the company posted its second-quarter results on Aug. 3, a quarter when revenue rose 93% year over year.

That kind of quarter isn't new to longtime shareholders, though. By my count, it was the sixth time the AI software specialist's stock has gained 40% or more in a quarter since it started trading in September 2020.

After the other five, shares kept rising the next quarter four times. But five cases is a small sample, and the path behind each of those quarter-end numbers was far from smooth.

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