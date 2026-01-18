Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
18.01.2026 10:45:00
Palantir Stock vs. Sandisk Stock: Wall Street Says Buy One and Sell the Other
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) increased 16% last year as the artificial intelligence trade continued to drive the market. Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) returned 135%, the ninth-best performance in the index. And Sandisk (NASDAQ: SNDK) returned 559%, the best performance in the index.Interestingly, while artificial intelligence will undoubtedly be a major investment theme in 2026, Wall Street expects Palantir and Sandisk shares to move in opposite directions, with one rising and the other falling.The consensus estimates listed above imply investors should buy Palantir and sell Sandisk. Here are the important details.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
06:21
|Erste Schätzungen: Palantir veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
16.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.01.26
|Palantir-Aktie verliert dennoch etwas: Citi sieht KI-Superzyklus und hebt Kursziel an (finanzen.at)
|
12.01.26
|S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.01.26
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Palantir-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse New York: S&P 500 letztendlich stärker (finanzen.at)
|
02.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|147,50
|-3,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.