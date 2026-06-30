Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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30.06.2026 10:48:00
Palantir Stock vs. Sandisk Stock: Wall Street Says Buy One and Sell the Other
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) and Sandisk (NASDAQ: SNDK) have been major winners from the artificial intelligence boom. Palantir shares have added 1,650% since January 2023, and Sandisk shares have advanced 5,700% since being spun off from Western Digital in February 2025.Today, Wall Street thinks Palantir is deeply undervalued, but most analysts consider Sandisk modestly overvalued, as follows:These median target prices suggest investors should buy Palantir and sell Sandisk. Here's what you need to know before making those decisions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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