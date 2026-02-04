Palantir Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Palantir Technologies hat am 02.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 114,96 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 10,41 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2 021,68 Milliarden ARS – ein Plus von 144,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir Technologies 826,99 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 261,54 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 57,56 ARS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 5 573,89 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2 623,87 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at