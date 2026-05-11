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Palantir Aktie

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WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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11.05.2026 17:17:00

Palantir Technologies Has Just Created History. Here's Where the Stock Could Be in 5 Years

It has been just under six years since Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) went public by way of a direct listing in September 2020, and the company recently reported its fastest-ever revenue growth during its life as a public company.Palantir released first-quarter 2026 results on May 4. It not only crushed Wall Street's expectations handsomely but also upgraded its full-year guidance on the back of robust demand for its artificial intelligence (AI) software platform. In fact, a closer look at Palantir's results suggests its growth rate could continue to improve.Let's see why that may be the case and check why this AI stock could be a solid investment for the next five years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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