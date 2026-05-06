Palantir Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Palantir Technologies präsentierte in der am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 160,71 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 29,50 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 2 315,02 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 932,94 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at