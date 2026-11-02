Palantir Technologies Inc. Q3 Profit Rises

(RTTNews) - Palantir Technologies Inc. (PLTR) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $1.128 billion, or $0.44 per share. This compares with $475.599 million, or $0.18 per share, last year.

Excluding items, Palantir Technologies Inc. reported adjusted earnings of $1.142 billion or $0.44 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 95.9% to $2.313 billion from $1.181 billion last year.

Palantir Technologies Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.128 Bln. vs. $475.599 Mln. last year. -EPS: $0.44 vs. $0.18 last year. -Revenue: $2.313 Bln vs. $1.181 Bln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 2.649 B To $ 2.653 B Full year revenue guidance: $ 8.530 B To $ 8.534 B